Wednesday, November 29, 2017
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У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

Деталі
листопада 29, 2017

28 листопада о 04:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у одному із дворів на вулиці Новокузнецька Комунарського

району міста Запоріжжя.
Вже через 6 хвилин на місце події прибули рятувальники та встановили, що горить автомобіль «Ауді» на площі 5 кв.м. В результаті пожежі постраждали ще два автомобіля «Ніссан» та «Сіат», які були припарковані поруч.
Вже о 4:18 вогнеборці локалізували загорання, а о 4:51 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниць техніки та 9 чоловік особового складу.

 

Великобілозерський район: фахівці-піротехніки знешкодили 26 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

27 листопада поблизу с. Новопетрівка, Великобілозерського району піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили артилерійські снаряди: калібру 88 мм – 1 одиниця, калібру 76 мм – 16 одиниць, калібру 57 мм – 3 одиниці, калібру 45 мм – 5 одиниць та одну мінометну міну калібру 82 мм часів війн, які виявлені під час проведення земляних робіт.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Прогноз погоди на 29 – 30 листопада 2017 року
по Запорізькій області
29.11.17 - Хмарно, опади, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 3о морозу до 2о тепла, вдень 0-5о тепла.
30.11.17 – Хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 2-7о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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