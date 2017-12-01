У Кам’янсько-Дніпровському р-ні вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі грудня 01, 2017

29 листопада о 14:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Виноградна, с. В. Знам’янка, Кам’янсько-Дніпровського р-н.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах одноповерхового житлового будинку загальною площею 10 кв. м.

О 14:29 вогнеборці локалізували пожежу, а о 15:35 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

Вночі та вранці 30 листопада в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, вдень пориви південно-східного вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 01 листопада – 02 грудня 2017 року

по Запорізькій області

01.12.17 - Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 5-10о тепла.

02.12.17 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-6о тепла, вдень 7-12о тепла.



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