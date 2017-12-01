У Кам’янсько-Дніпровському р-ні вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

29 листопада о 14:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Виноградна, с. В. Знам’янка, Кам’янсько-Дніпровського р-н.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах одноповерхового житлового будинку загальною площею 10 кв. м.
О 14:29 вогнеборці локалізували пожежу, а о 15:35 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вночі та вранці 30 листопада в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, вдень пориви південно-східного вітру до 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 01 листопада – 02 грудня 2017 року
по Запорізькій області
01.12.17 - Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 5-10о тепла.
02.12.17 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-6о тепла, вдень 7-12о тепла.
Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Швидко, легко й безкоштовно
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я