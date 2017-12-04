У Приазовському районі внаслідок пожежі травмувались господарі приватного житлового будинку

1 грудня о 16:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного подвір’я по вул. Азовська смт. Приазовське.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в кімнаті приватного житлового будинку горять домашні речі та меблі на площі 18 м кв.
О 16:48 рятувальники локалізували пожежу, а о 17:38 повністю ліквідували.
Внаслідок пожежі травмувався 34-річний власник оселі та його 30-річна дружина, яких каретою швидкої допомоги з опіками 1-2 ступеня госпіталізовали до Приазовської ЦРЛ
Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
До ліквідації пожежі ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
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Так, 1 грудня о 19:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у приватному будинку по вул. Іжевська
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 кв.м.
Внаслідок пожежі травмувався 61-річний власник оселі, якого госпіталізовали до міської лікарні.
О 19: 25 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:30 повністю ліквідували.
Того ж дня, о 19:50 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі по вул. Горького.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить кабіна вантажного автомобіля «МАН» на площі 4 кв.м.
Внаслідок пожежі травмувався 33-річний власник авто та його 61 річний батько, яких каретою швидкої допомоги госпіталізовали до лікарні з опіками різного ступеня тяжкості.
О 20:00 рятувальники локалізували пожежу, а о 21:12 повністю ліквідували. Причини пожеж встановлюються. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
До ліквідації пожеж залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу складу.
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