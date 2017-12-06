У Мелітопольському районі фахівці-піротехніки знешкодили 12 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

4 грудня в Мелітопольському районі поблизу с. Трудове та с. Садове піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя
вилучили та знешкодили 12 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн: 1 артснаряд кал. 152 мм, 1 артснаряд кал. 85 мм, 4 мінометні міни кал. 51 мм та 6 гранат РГ-42.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Прогноз погоди на 06 – 07 грудня 2017 року
по Запорізькій області
06.12.17– Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5 о морозу, вдень 0-5 о тепла.
07.12.17– Хмарно з проясненнями, часом опади, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 2 о морозу до 3 о тепла, вдень 1-6 о тепла
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ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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