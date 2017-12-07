У Мелітопольському районі фахівці-піротехніки знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

Деталі грудня 07, 2017

5 грудня в Мелітопольському районі мешканець с. Констянтинівка при проведенні земляних робіт виявив у огороді підозрілий

предмет схожий на вибухонебезпечний. Піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 1 одиницю вибухонебезпечних предметів часів минулих війн - ФАБ-10 кг.

Наступного дня, у цьому ж районі, в лісосмузі за с. Новобогданівка піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 2 одиниці часів минулих війн - арт. снаряд калібру 152 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.



Прогноз погоди на 07 грудня 2017 року

по Запорізькій області

Хмарно з проясненнями, вночі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 0-5о тепла..

по місту Запоріжжя

Хмарно з проясненнями, вночі часом невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вдень без істотних опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 1о тепла, вдень 1-3о тепла.



Прогноз погоди на 08 – 09 грудня 2017 року

по Запорізькій області

08.12.17 – Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ з мокрим снігом, місцями туман, вдень без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 3-8о тепла.

09.12.17 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5 о тепла, вдень 5-10о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області