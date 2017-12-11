У м. Бердянськ комісія ДСНС України продовжує перевіряти стан реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

Деталі грудня 11, 2017

З 5 по 14 грудня у Запорізькій області проходить контрольна перевірка ДСНС України щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного

захисту та техногенної безпеки.

Сьогодні, 8 грудня комісія ДСНС України проводить перевірку у м. Бердянськ та Бердянському районі. Про початок роботи офіційно повідомив заступник голови комісії, заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Павло Афанасьєв під час наради у Бердянській міській раді.

«У ході запланованих заходів комісія перевірить роботу структурних підрозділів виконкому, заклади освіти та охорони здоров’я, підрозділи ГУ ДСНС та інші комунальні заклади цивільного захисту» - зазначив Павло Геннадійович.

Крім того, згідно з планами реагування, комісія визначить об’єкт, на якому рятувальники спільно з органами місцевої влади відпрацюють ліквідацію умовної надзвичайної ситуації.

Після цього у Бердянській міській раді відбудеться засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб надати принципову оцінку стану реалізації політики у сфері цивільного захисту на території міста та району.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області