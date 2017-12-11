У Запорізькій області рятувальники відпрацювали практичне тренування з ліквідації умовного вибуху газу в багатоповерхівці

Деталі грудня 11, 2017

8 грудня о 13:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в м. Бердянськ по вул. Софіївська у п’ятиповерховому будинку стався вибух

газу. Саме таку умовну ввідну від комісії ДСНС України рятувальники відпрацювали сьогодні. Згідно тактичного задуму, «вибух» стався на 4 поверсі. Внаслідок події сталось руйнування сходових клітин, а також несучих конструкцій будинку третього, четвертого та п’ятих поверхів. Умовні зруйновані поверхи щільно заповнилися димом. Крім цього, виникла загроза розповсюдження вогню на інші суміжні приміщення.

Рятувальники розгорнули штаб ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з начальником Бердянського міськрайонного управління полковником служби цивільного захисту Юрієм Сахненко.

Прибувши на місце умовної надзвичайної ситуації, рятувальники негайно приступили до проведення пошуково-рятувальних робіт та ліквідацію наслідків вибуху газу. У ході розвідки, бійці ДСНС виявили двох постраждалих, евакували їх та передали медикам. У ході ліквідації НС рятувальники витягнули з-під завалів тіла трьох загиблих.

На місці події працювала міська комісія ТЕБ та НС, яка керувала ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. До ліквідації НС від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучалися 6 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу, від КП «Зеленхоз» - 3 одиниці техніки та 14 чоловік, від ГУ НП – 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу, від Швидкої медичної допомоги - 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Нагадаємо, що навчання відбулись в рамках контрольної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки у Запорізькій області, яка проходить з 5 по 14 грудня.