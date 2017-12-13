П’ять надзвичайних ситуацій за тиждень … умовних

Деталі грудня 13, 2017

Комісія ДСНС перевіряє готовність органів управління цивільного захисту області протистояти потенційним загрозам.

5 грудня у Запорізькій ОДА відбулось офіційне відкриття роботи комісії ДСНС щодо здійснення контролю за виконанням вимог законів, нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб області та ефективність функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту.

«Основною метою запланованих заходів з 5 по 14 грудня є контроль за усуненням недоліків комплексної перевірки, яка відбулася у Запорізькій області у 2015 році. Адже, злагоджена робота органів управління цивільного захисту – є однією із складових захисту держави, в цілому. Члени комісії максимально намагатимуться надати методичну допомогу керівникам на місцях аби упередити можливе виникнення надзвичайних ситуацій, для запобігання травмуванню та загибелі населення, особливо в осінньо-зимовий період, а також значних матеріальних втрат» - зазначив директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України генерал-майор служби цивільного захисту Олександр Щербаченко.

Для перевірки оперативного реагування на можливі НС, комісія перевірила роботу органів управління цивільного захисту у Запоріжжі, Енергодарі, Бердянську та Бердянському районі, Токмаку та Токмацькому районі.

Так, 6 грудня у Запоріжжі рятувальникам «влаштували» умовний вибух у газовій котельні, внаслідок якого виведені з ладу 3 газові котли, зруйновані перегородки та перекриття. За тактичним задумом, під час події загинуло троє осіб, ще двоє - травмувалися. Вогнеборці спільно із співробітниками поліції, МКП «Кобра», медиками, працівниками Запоріжгазу ліквідували умовну надзвичайну ситуацію. На місці події працювала мобільна оперативна група ГУ ДСНС України в Запорізькій області на чолі з першим заступником начальника Головного управління підполковником служби цивільного захисту Володимиром Матросовим. Також на місці умовної надзвичайної ситуації, заступник Запорізького міського голови Валерій Еделєв провів екстрену нараду, на якій визначились з обсягом та термінами умовних відновлювальних робіт.

Вже 7 грудня в Енергодарі за легендою навчань, в результаті ДТП на вулиці Курчатова зіткнулись легковий автомобіль та автоцистерна, яка перевозила аміак. Внаслідок цієї події, сталася розгерметизація цистерни аміаку та вилив 2,5 тонн на проїжджу частину. В результаті умовної надзвичайної події загинула 1 людина, ще двоє - постраждали. Хмара зараженого повітря поширювалась у західному напрямку через що умовно евакуйовано Перший мікрорайон міста, який потрапляв в зону ймовірного ураження. Вогнеборці за допомогою водяної завіси провели дезактивацію небезпечної території. Після чого хіміки-дозиметристи взяли пробу повітря на наявність аміаку. На місці події працювала міська комісія ТЕБ та НС, яка керувала ліквідацією наслідків надзвичайної події.

Наступного дня, 8 грудня раптову ввідну отримали рятувальники Бердянська. Цього разу, вогнеборці відпрацювали практичне тренування з ліквідації умовного вибуху газу в багатоповерхівці. Згідно з тактичним задумом, «вибух» стався на 4 поверсі. Внаслідок події зруйнувалися сходові клітини, а також несучі конструкції будинку третього, четвертого та п’ятих поверхів. Прибувши на місце умовної надзвичайної ситуації, рятувальники негайно приступили до проведення пошуково-рятувальних робіт та ліквідацію наслідків вибуху газу. У ході розвідки, бійці ДСНС виявили двох постраждалих, евакували їх та передали медикам. Крім того, рятувальники витягнули з-під завалів тіла трьох загиблих. Місцеві органи влади екстрено скликали відповідну комісію, яка визначилась з обсягом та термінами умовних відновлювальних робіт.

11 грудня у Токмаку за легендою навчань невстановлена особа розлила невідому речовину схожу на ртуть у загальноосвітній школі. Для проведення демеркуризації приміщення прибули 7 рятувальників та 2 одиниці техніки. Бійці ДСНС зібрали ртуть в спеціальний контейнер для зберігання та подальшої утилізації. Після чого рятувальники обробили умовну небезпечну ділянку розчином соди. До прибуття підрозділу ДСНС, персонал закладу провів евакуацію 826 дітей і 53 працівника та перевірку наявності дітей згідно журналів відвідування.

Готовність протистояти загрозам підрозділи ДСНС області підсилюють регулярними тренуваннями. Незважаючи на те, що рятувальники знаходяться у цілодобовому режимі «очікування» лиха та завжди готові йому протистояти, неочікувані ввідні, які вони успішно відпрацьовують вкотре доводять оперативність та професіоналізм підрозділів ДСНС області та залучених спецслужб. Ефективна взаємодія з органами місцевої влади дає змогу гідно стояти на варті безпеки кожного запоріжця.