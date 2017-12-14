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У Запорізькому районі рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку

Деталі
грудня 14, 2017

12 грудня об 11:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в садовому товаристві “Пруди-2” с. Малокатеринівка Запорізький район.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горіли господарчі речі в дачному будинку на площі 50 кв.м.
О 12:20 вогнеборці локалізували займання, а о 12:58 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

 

Запорізькій район: вогнеборці ліквідували пожежу в бані
12 грудня о 13:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території домоволодіння по вул. Стадіонна  с. Н.Хортиця Запорізький район.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горіла баня та домашні речі в ній на площі 15 кв.м.
Через сильну задимленість бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 14:00 вогнеборці локалізували загорання, а о 18:23 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.


Прогноз погоди по Запорізькій області
14-15.12.2017 Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний 7-12 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 7-12о тепла.
Прогноз погоди на 14 – 15 грудня 2017 року
по Запорізькій області
14.12.17 – Хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 6-11о тепла.
15.12.17 – Хмарно, вночі дощ з мокрим снігом, вдень дощ, вітер північний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 4-9о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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