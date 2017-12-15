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Комісія ДСНС підвела підсумки контрольної перевірки Запорізької області щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

Деталі
грудня 15, 2017

14 грудня у Запорізькій обласній державній адміністрації комісія ДСНС України, підвела підсумки контрольної перевірки стану

реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, готовності обласних органів управління цивільного захисту реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
У нараді взяли участь заступник голови комісії, заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Павло Афанасьєв, директор Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Шлея, члени комісії ДСНС України, керівництво ГУ ДСНС області та особовий склад оперативно-рятувальної служби, керівники місцевих органів влади та самоврядування.
«У цілому мета контрольної перевірки досягнути. Відмічу, що ряд зауважень, які були зафіксовані протягом комплексної перевірки у 2015 році на разі виконані. Проте, є інші зауваження та недоліки, які необхідно усунути. З позитивного боку відмічу роботу Головного управління ДСНС області у напрямку запобігання виникненню надзвичайних подій природного та техногенного характеру» - зазначив заступник голови комісії ДСНС України Павло Афанасьєв.
Окремо заступник голови комісії зупинився на виявлених недоліках, зокрема - несправності гідрантів в області та стані пожежної безпеки у будинках підвищеної поверховості, недостатній кількості засобів захисту органів дихання та роботи системи оповіщення населення про НС.
У ході десятиденної перевірки, значна увага приділялася відпрацюванню практичних дій органів управління і відповідних служб цивільного захисту. Зокрема, відпрацьовано реагування на надзвичайні події та ситуації, пов’язані з вибухом у газовій котельні, дорожньо-транспортної пригоди, пов’язаної з розливом аміаку; розливом ртуті в навчальних закладах;  вибухом газу у багатоповерхівці з подальшим руйнуванням і пожежею в житловому будинку.
Зважаючи на проведену роботу, комісія ДСНС підкреслила роботу педагогічного складу Токмацької загальноосвітньої школи, який дотримуючись усіх відповідних правил відпрацював алгоритм дій під час надзвичайної події у навчальному закладі. Також, представники апарату ДСНС України відмітили роботу голови Бердянської райдержадміністрації Романа Молодецького. З позитивного боку визначено і наявність в регіоні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – який третім відкрився на теренах України після Харкова та Дніпра у 2013 році.

 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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