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«Зустрінемо Новий рік безпечно»: у Головному управлінні ДСНС області відбудуться показові заходи з метою демонстрації основних правил безпеки під час новорічних свят

Деталі
грудня 21, 2017

22 грудня о 14:00 на фасаді Головного управління ДСНС України у Запорізькій області рятувальники спільно із командою

ЗНВК «Запорізька Січ» - «Школа безпеки» практично продемонструють основи протипожежної безпеки під час святкування Новорічних та Різдвяних свят. Зокрема: встановлення та прикрашання ялинки, ліквідація умовної пожежі, заходи безпеки під час використання піротехнічних виробів, індивідуальна безпека у побуті.
Спеціальним гостем заходу стане лауреат Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року» Кіріл Гурєєв.
Адреса: м. Запоріжжя, вул.Фортечна, 65.
Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до висвітлення заходу. Акредитація триває до 22 грудня 10:00 за телефоном 061-787-94-86, електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Контактна особа: Альона Нестеренко – 096-536-25-50.

 

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