У м. Запоріжжя вогнеборці врятували під час пожежі власника оселі

Деталі грудня 21, 2017

20 грудня о 09:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному із будинків по вул. Калнишевського

в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у житловій кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та холодильник на площі 5 кв. м.

Під час гасіння вогнеборці винесли на свіже повітря чоловіка та передали лікарям. 54-річний власник оселі від госпіталізації відмовився.

О 10:50 бійці ДСНС локалізували займання, а об 11:05 - повністю ліквідували та провели пролив і розбір конструкцій.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Прогноз погоди на 21 грудня 2017 року

по Запорізькій області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень від 3о морозу до 2о тепла.

по місту Запоріжжя

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-5о морозу, вдень від 1о морозу до 1о тепла.



Прогноз погоди на 22 – 23 грудня 2017 року

по Запорізькій області

22.12.17 – Хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, місцями ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 4о морозу до 1о тепла, вдень від 1о морозу до 4о тепла.

23.12.17 – Хмарно з проясненнями, невеликі опади, місцями ожеледиця, вітер західний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 4о морозу до 1о тепла, вдень від 1о морозу до 4о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області