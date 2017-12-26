Tuesday, December 26, 2017
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У Запорізькому районі рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку

Деталі
грудня 26, 2017

25 грудня о 14:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення  про пожежу, що сталася на території приватного домоволодіння по вулиці Центральній

  с. Миколай-Поле Запорізького району.  
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку загальною площею 50 м.кв.
О 14:46 вогнеборці локалізували загорання, а о 15:26 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 рятувальників.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вночі та вранці 26 грудня по місту Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується туман з видимістю 100-500 м.

 


Прогноз погоди на 26 грудня 2017 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 1-6о тепла, вдень 6-11о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці туман, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-5о тепла, вдень 7-9о тепла.
Прогноз погоди на 27 – 28 грудня 2017 року
по Запорізькій області
27.12.17 – Хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 7-12о тепла.
28.12.17 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 7-12о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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