У Михайлівському районі рятувальники ліквідували наслідки ДТП

Деталі грудня 28, 2017

26 грудня о 11:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по трасі Харків-Сімферополь Михайлівського району сталась

дорожньо-транспортна пригода.

Водій вантажного мікроавтобусу «Фольксваген» виїхав на узбіччя дороги та скоїв зіткнення з деревом. Прибувши на місце події рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили водія з пошкодженого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 рятувальників.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.

Прогноз погоди на 28 – 29 грудня 2017 року

по Запорізькій області

28.12.17 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 7-12о тепла.

29.12.17 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 4-9о тепла.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області