Tuesday, January 02, 2018
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У Василівському районі внаслідок пожежі загинув чоловік

Деталі
січня 02, 2018

01 січня о 07:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння по вул. Східна  с. Приморське Василівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять несучі конструкції будівлі та домашні речі в ній на загальній площі 30 кв. м.
Через сильну задимленість бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Під час розвідки, вогнеборці виявили тіло 80 річного власника будинку  без ознак життя.
О 07:53 пожежу локалізували, а о 12:04 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.

Вільнянський район: рятувальники попередили займання в електропоїзді
01 січня о 23:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на залізничній станції «Новогуполівка» Вільнянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у першому вагоні з правої сторони по ходу руху в районі третього тягового двигуна електропоїзду сполученням «Запоріжжя-Київ» виходив дим та горіння не відбувалося.
Бійці ДСНС за допомогою пожежного ствола охолодили тяговий двигун та запобігли його займання.
02 січня о 01:50 пасажирів пересадили на резервний состав. Внаслідок події ніхто не постраждав.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.


Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вночі та в перший половині дня 02 січня по місту Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується туман з видимістю 100-500 метрів.
Прогноз погоди на 02 січня2017 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та в перший половині дня місцями туман, вітер південно-східний7-12 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 3-8о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та в перший половині дня туман, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-2о тепла, вдень 4-6о тепла.
Прогноз погоди на03-04 січня 2018 року.
по Запорізькій області
03.01.18 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 2-7о тепла.
04.01.18 – Хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 2-7о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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