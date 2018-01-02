На Запоріжжі сталася ДТП з постраждалими

Деталі січня 02, 2018

У Мелітопольському районі водій автомобіля виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали четверо осіб, серед яких вагітна жінка.

1 січня близько 5:30 в Мелітопольському районі на об’їзній дорозі на відстані 3 км від автошляху «Харків-Сімферополь» сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Встановлено, що 39-річний водій автомобіля «ВАЗ-2110» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся с автомобілем «ВАЗ-21099» під керуванням 31-річного мешканця Приморського району, який рухався в зустрічному напрямку. В результаті аварії автомобіль «ВАЗ-21099» перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні доставлені четверо осіб: водій та 41-річна вагітна жінка – пасажир автомобіля «ВАЗ-2110» й водій та 26-річний пасажир автомобіля «ВАЗ-21099». Останньому надали медичну допомогу амбулаторно, а трьох осіб - госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області