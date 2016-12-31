Вітаємо, любі читачі!

Колектив газети "Запорізька правда" вітає Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках Ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.
Зичимо здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у Ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди.
Щиро бажаємо радості, любові, достатку в домі, щасливої та щедрої долі, а впевненість у завтрашньому дні хай назавжди наповнює Ваші серця!
З повагою, Ваша "Запорізька правда".
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я