Saturday, December 31, 2016
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З Новим роком і Різдвом Христовим, дорогі земляки!

Деталі
грудня 31, 2016

З Новим роком заходять до наших осель і сердець нові надії і сподівання, плани і перспективи.
Гортаючи сторінки року, що минає, ми дякуємо йому за вагомі здобутки і результати у різних галузях і сферах розвитку нашого Запорізького краю, за людей, які зустрілися на нашому шляху і з якими ми пліч-о-пліч працювали задля розвитку нашого регіону, за те, що над нашою благодатною землею простилається мирне небо.
В новий рік ми дивимося з новою надією, що разом у нас усе вийде.
Щиро бажаю вам, шановні запоріжці, щоб у ваших оселях було тепло і затишно, щоб у родинах панували злагода, любов і добробут. Хай у Новому році вам здоровиться, мріється і віриться у щасливе майбуття.
Добра вам, стабільності, миру і нових перемог!

Голова Запорізької обласної ради
Григорій Самардак

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