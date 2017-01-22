Деталі січня 22, 2017

День 22 січня 1919 року увійшов до книги історії української держави золотою сторінкою – як підсумок багатовікової боротьби нашого народу за єдність.

Саме сього дня Україна стала соборною, а народ східної і західної її частин – єдиним.

Сьогодні ми – нащадки славних борців за українську соборність і державність – маємо бути гідними їхнього прагнення до єдності нашого народу і подвигів на благо української нації. І ми всі, кожен на своєму місці, робимо все можливе для розвитку рідного краю і зміцнення української держави.

Будьмо ж єдиними сьогодні і повсякчас! І нехай у соборності душ і єдності дій панує злагода, мир і добробут! З Днем Соборності України, дорогі земляки!

Голова Запорізької

обласної ради Григорій Самардак

Депутатський корпус

Запорізької обласної ради