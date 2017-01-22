Вітання голови облдержадміністрації Костянтина Бриля з нагоди Дня Соборності України

Деталі січня 22, 2017

Від щирого серця вітаю вас зі святом, яке є дуже значущим для всіх патріотів – Днем Соборності України.

В цей день ми відзначаємо проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. У 1919 році Схід та Захід поєдналися для утворення єдиної української держави.

Соборність завжди була важливою для захисту та розвитку нашої держави. Ця ідея захоплювала Івана Мазепу, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка, Пилипа Орлика. Так само і сьогодні тисячі наших земляків - бійців АТО, волонтерів та просто патріотів - продовжують боротися за незалежність та єдність нашої Батьківщини. Впевнений: досягнення та перемоги наших славних предків надихатимуть нас і далі і допоможуть подолати всі перепони. Соборна Україна ніколи не поступиться Донбасом, Кримом чи будь-яким іншим регіоном. Усі ми – брати! І наша сила - саме в єдності.

Вітаю вас із Днем Соборності України - святом створення єдиної незалежної української держави на добро і щастя українського народу!



Голова облдержадміністрації

Костянтин Бриль