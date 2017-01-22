Шановні запоріжці!

Деталі січня 22, 2017

Щиро вітаю вас з визначним державним святом – Днем Соборності! Соборність, незалежність та самостійність нашої держави – це багатовікова мрія поколінь українців.

Сьогодні у нас з вами надзвичайно важливе завдання: утримати ці надбання, зберегти державу для наших дітей. Лише об’єднавшись ми зможемо досягти цієї високої мети.

Пам’ятаємо, у єдності наша сила. З Днем Соборності! Мира, злагоди та добра кожній родині, рідному Запоріжжю та Україні!

Міський голова

Володимир Буряк