Шановні запоріжці!

Щиро вітаю вас з визначним державним святом – Днем Соборності! Соборність, незалежність та самостійність нашої держави – це багатовікова мрія поколінь українців.
Сьогодні у нас з вами надзвичайно важливе завдання: утримати ці надбання, зберегти державу для наших дітей. Лише об’єднавшись ми зможемо досягти цієї високої мети.
Пам’ятаємо, у єдності наша сила. З Днем Соборності! Мира, злагоди та добра кожній родині, рідному Запоріжжю та Україні!
Міський голова
Володимир Буряк
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