Sunday, January 22, 2017
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Шановні запоріжці!

Деталі
січня 22, 2017

Щиро вітаю вас з визначним державним святом – Днем Соборності! Соборність, незалежність та самостійність нашої держави – це багатовікова мрія поколінь українців.

Сьогодні у нас з вами надзвичайно важливе завдання: утримати ці надбання, зберегти державу для наших дітей. Лише об’єднавшись ми зможемо досягти цієї високої мети.
Пам’ятаємо, у єдності наша сила. З Днем Соборності! Мира, злагоди та добра кожній родині, рідному Запоріжжю та Україні!

 

Міський голова                                                                                                          
Володимир Буряк

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