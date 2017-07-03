Monday, July 03, 2017
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Назад у майбутьнє : Кирилівка . Як змінилося місце відпочинку за років?

Деталі
липня 03, 2017

Улюблене місце відпочинку багатьох - Кирилівка, як це було 19 років тому?
Ще НЕ вбита дорога на курорт, однотипні дерев'яні будиночки, легендарний

нічний клуб "Аляска", перша водна гірка на узбережжі, перший прокат водних скутерів за шалені гроші, база відпочинку "Запорожець", на дорогах тепер уже ретро автомобілі та синє - синє Азовське море !
Це і багато іншого відобразила наша камера рівно 19 років тому!

 

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