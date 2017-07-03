Перша українська соц.мережа, яка захоплює світ. Час- це гроші.

Деталі липня 03, 2017

Українські стартаперів зробили найбільший вірусний інтернет-проект 2017 року, і їх уже підтримують зірки шоу-бізнесу.

Nimses називають криптовалюта, але трекер ринкової капіталізації від CoinmarketCap такий криптовалюта не знає. Це соціальна мережа, схожа на Інстаграм (навіть назви фільтрів взяті звідти), проте від звичайної стрічки фотографій її відрізняє прив'язка дій до соціального капіталу всередині сервісу.

Соціальний капітал в Nimses обчислюється німамі, і він постійно збільшується - на один ним кожну хвилину (ймовірно, nim - анаграма скорочення «min»). Дії в додатку теж стоять Німи: опублікувати запис - 100 німов, лайкнути чужу - від 10 до 100. Автори встановлюють цінник самі.

Німамі можна обмінюватися з іншими користувачами, а шукати їх можна через рейтинги популярних записів або прямо на карті поблизу. Профілі, де можна гортати фотографії користувачів, нагадують Badoo, а кожній людині можна написати безпосередньо, тому почасти Nimses - дейтінговий сервіс.

Стрічка в Nimses загальна, але прив'язана до геолокації. У ній кожну хвилину з'являється кілька нових записів. Кількість користувачів величезна: при написанні нового запису йдеться, що її побачать люди в радіусі двох кілометрів, і в Москві на цій площі поміщається 400-800 користувачів сервісу.

У Nimses стверджують, що в червні Німи можна буде міняти на товари або послуги. Пізніше їх можна буде переводити, обіцяють розробники - але тільки з лютого 2018 року і тільки якщо у користувача набереться більше 43 тисяч німов.

До початку червня про Nimses знала лише невелика київська тусовка. В кінці травня компанія розпочала масштабний промо, і в ніч з 5 на 6 червня у сервісу впав SMS-шлюз для реєстрації нових користувачів. Заснована на промо-коди маркетингова машина всього за тиждень зробила Nimses самим вірусним додатком в російському App Store.

Nimses запустився в січні 2017 року. У лютому його творці організували вечірку в одному з київських клубів, де за вхід нібито можна було заплатити німамі - тобто просто витративши своє прожите час, накопичене в додатку.

У травні директор по маркетингу Nimses Андрій Сірченко давав інтерв'ю відеоблозі «Трансформатор», і його ведучий Дмитро Портнягин позиційований сервіс як «заміну" ВКонтакте "». Сам Сірченко стверджував, що це не додаток, а скоріше екосистема, над якою команда працювала два роки.

Розробник Nimses Ольга Хілобок знехотя пояснювала в ролику: так, витративши свого часу, користувач може заробити віртуальну валюту за рахунок популярності і потім конвертувати в реальні гроші. Популярніше, звичайно, «красиві дівчата», а не просто звичайні фотографії. Зараз Хілобок називає себе «архітектором контенту», а раніше вона працювала в київському рекламному агентстві Fedoriv.

Сірченко йде в філософію: ним - це еквівалент хвилини часу, «щось середнє між Лайком і грошима». Він визнає, що зміст і завдання платформи складно пояснити, тим більше що вона формується в процесі - мовляв, так само було і з Фейсбук на його зорі.

У Києві вже є кафе, в яких можна купити каву за Німи, стверджує Сірченко. У Москві користувачі соцмережі пропонують наливати Німера кави безкоштовно - як по дружбі. Сірченко продовжує: «Уявіть, що незабаром в Нью-Йорку на Манхеттені ви розплатитеся за кавою п'ятнадцятьма хвилинами часу, прожитого два роки тому і не вами».



Крім кафе так само є ще більше 15 точок, де можна купити їжу або речі за Німи. У Запоріжжі вже працює «Jay's Coffee». У цьому місяці в додатку запустять так само магазин «Nimses Goods».



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