Економіко-правничий коледж та Торговий коледж ЗНУ чекають на абітурієнтів

З 1 липня в Економіко-правничому коледжі та Торговому коледжі Запорізького національного університету розпочався прийом документів для вступників на базі неповної середньої освіти (після 9 класу).
На сьогодні до Економіко-правничого коледжу ЗНУ вже подано близько 60 заяв від вступників, а в Торговому коледжі - 20 заяв і процедура вступу триває далі. Тож всі бажаючі абітурієнти можуть подати свої документи на обраний напрям підготовки до 14 липня.
Нагадаємо, що в Економіко-правничому коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за такими спеціальностями та освітніми програмами:
- Інженерія програмного забезпечення / Розробка програмного забезпечення
- Право / Правознавство
- Туризм / Туристичне обслуговування
- Журналістика / Видавнича справа та редагування
- Соціальна робота / Соціальна робота
- Фізична культура і спорт / Фізичне виховання
- Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і кредит
- Облік і оподаткування / Бухгалтерський облік
- Менеджмент / Організація виробництва
- Соціальна робота / Соціальна робота
- Соціальна робота / Соціальна педагогіка
У Торговому коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за такими спеціальностями та освітніми програмами:
- Маркетинг;
- Облік і оподаткування;
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- Харчові технології.
При вступі абітурієнти подають такі документи та їх копії:
- документ, який посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт, ID-картка з витягом;
- ідентифікаційний код;
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ та копія додатка до нього (свідоцтво про базову загальну середню освіту при вступі на І курс – для випускників 9 класів, атестат про повну загальну середню освіту – для випускників 11 класів при вступі на старші курси, диплом і додаток – для кваліфікованих робітників);
- сертифікат ЗНО 2016-2017 років (для випускників 11 класів);
- 4 фотокартки розміром 3х4 (при вступі на декілька спеціальностей 6 фотокарток);
- ксерокопія довідки про щеплення за формою 063;
- медична довідка за формою 086
З повним переліком документів можна ознайомитись за посиланням:
http://tk.znu.edu.ua/1522.ukr.html
При цьому вступники пільгових категорій повинні мати документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за спеціальними умовами.
Крім того, з 1 по 14 липня триває прийом документів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» на спеціальність «Облік та оподаткування».
Початок прийому заяв та документів на основі повної загальної середньої освіти розпочнеться у обох коледжах з 12 липня.
Зазначимо, що під час подання заяв на вступ абітурієнтам видають запрошення на вступні випробовування.
Також з програмами вступних випробовувань, розкладом іспитів та правилами прийому у 2017 році можна детально ознайомитись на сайті Економіко-праничого коледжу http://epkznu.com/entrant/ або на сайті Торгового коледжу http://tk.znu.edu.ua/1520.ukr.html
Телефони для довідок Економіко-правничого коледжу 228-75-39, 289-12-29, 289-12-21.
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Телефон приймальної комісії Торгового коледжу (0612) 62-40-31, 62-44-41
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