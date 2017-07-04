Економіко-правничий коледж та Торговий коледж ЗНУ чекають на абітурієнтів

Деталі липня 04, 2017

З 1 липня в Економіко-правничому коледжі та Торговому коледжі Запорізького національного університету розпочався прийом документів для вступників на базі неповної середньої освіти (після 9 класу).

На сьогодні до Економіко-правничого коледжу ЗНУ вже подано близько 60 заяв від вступників, а в Торговому коледжі - 20 заяв і процедура вступу триває далі. Тож всі бажаючі абітурієнти можуть подати свої документи на обраний напрям підготовки до 14 липня.

Нагадаємо, що в Економіко-правничому коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

- Інженерія програмного забезпечення / Розробка програмного забезпечення

- Право / Правознавство

- Туризм / Туристичне обслуговування

- Журналістика / Видавнича справа та редагування

- Соціальна робота / Соціальна робота

- Фізична культура і спорт / Фізичне виховання

- Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і кредит

- Облік і оподаткування / Бухгалтерський облік

- Менеджмент / Організація виробництва

- Соціальна робота / Соціальна робота

- Соціальна робота / Соціальна педагогіка

У Торговому коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

- Маркетинг;

- Облік і оподаткування;

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

- Харчові технології.

При вступі абітурієнти подають такі документи та їх копії:

- документ, який посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт, ID-картка з витягом;

- ідентифікаційний код;

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ та копія додатка до нього (свідоцтво про базову загальну середню освіту при вступі на І курс – для випускників 9 класів, атестат про повну загальну середню освіту – для випускників 11 класів при вступі на старші курси, диплом і додаток – для кваліфікованих робітників);

- сертифікат ЗНО 2016-2017 років (для випускників 11 класів);

- 4 фотокартки розміром 3х4 (при вступі на декілька спеціальностей 6 фотокарток);

- ксерокопія довідки про щеплення за формою 063;

- медична довідка за формою 086

З повним переліком документів можна ознайомитись за посиланням:

http://tk.znu.edu.ua/1522.ukr.html

При цьому вступники пільгових категорій повинні мати документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за спеціальними умовами.

Крім того, з 1 по 14 липня триває прийом документів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» на спеціальність «Облік та оподаткування».

Початок прийому заяв та документів на основі повної загальної середньої освіти розпочнеться у обох коледжах з 12 липня.

Зазначимо, що під час подання заяв на вступ абітурієнтам видають запрошення на вступні випробовування.

Також з програмами вступних випробовувань, розкладом іспитів та правилами прийому у 2017 році можна детально ознайомитись на сайті Економіко-праничого коледжу http://epkznu.com/entrant/ або на сайті Торгового коледжу http://tk.znu.edu.ua/1520.ukr.html

Телефони для довідок Економіко-правничого коледжу 228-75-39, 289-12-29, 289-12-21.

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Телефон приймальної комісії Торгового коледжу (0612) 62-40-31, 62-44-41