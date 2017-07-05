Wednesday, July 05, 2017
    .
    • .

Більмацький район – центр кохання

Деталі
липня 05, 2017

Центр кохання влаштують на березі річки Берда у селі Вершина Друга Більмацького району. Тут вже побудували місток закоханих, невдовзі з'явиться романтична бесідка. Відкриття «Центру кохання на Берді» відбудеться сьогодня, 6 липня. За задумом ініціаторів це буде затишний куточок для закоханих: на містку пари зможуть причепити замочки кохання, а молодята після весілля сфотографуватися у бесідці. Вхід до «Центру кохання на Берді» буде вільним.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: за добу на воді врятовано 38 - річного чоловіка

липня 04, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large71

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 