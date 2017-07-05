Деталі липня 05, 2017

Центр кохання влаштують на березі річки Берда у селі Вершина Друга Більмацького району. Тут вже побудували місток закоханих, невдовзі з'явиться романтична бесідка. Відкриття «Центру кохання на Берді» відбудеться сьогодня, 6 липня. За задумом ініціаторів це буде затишний куточок для закоханих: на містку пари зможуть причепити замочки кохання, а молодята після весілля сфотографуватися у бесідці. Вхід до «Центру кохання на Берді» буде вільним.