Молебень у небесах

Деталі липня 05, 2017

Священики Мелітопольського благочиння, піднявшись на літаку у небо над містом, проспівали молитву про мир в Україні. Захід вдалося організувати за сприяння військової частини А 3840. Очолив молебень протоієрей Максим Смирнов. На молитовний спів священиків благословив митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.Служителі церкви помолилися також за упокій членів екіпажу Іл-76, які служили у військовій частині Мелітополя і загинули у страшній авіакатастрофі 2014 року.