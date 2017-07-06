Прогноз погоди 06-08 липня

Деталі липня 06, 2017

Прогноз погоди на 06 липня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 22 - 27о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-14о, вдень 24-26о.



Прогноз погоди на 07 – 08 липня 2017 року



по Запорізькій області

07.07.17 - Мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями гроза, шквал, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 7-12 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 22-27о.

08.07.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16о, вдень 23-28о.