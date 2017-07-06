Thursday, July 06, 2017
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Фіскальна служба видала запоріжцям понад 40 тисяч безкоштовних електронних ключів

Деталі
липня 06, 2017

За шість місяців 2017 року фахівці Акредитованого центру сертифікації ключів фіскальної служби видали 13,5 тисячі платникам понад 40 000 ключів електронного цифрового підпису.
Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, активність користувачів послуг ЦСК зросла на 27 відсотків. Минулого року клієнтами запорізьких пунктів АЦСК стали 9,5 тисячі громадян та представників бізнесу, які отримали 29 тисяч посилених сертифікатів ЕЦП.
– Фіскальна служба останнім часом значно розширила базу електронних послуг як для юридичних, так й фізичних осіб. Крім того, за допомогою ключів, які видають Акредитовані центри ДФС, можна взаємодіяти з іншими державними установами та організаціями. Ці фактори й зумовлюють зростання кількості бажаючих отримати безкоштовні сертифікати ЕЦП у нашій службі, – підкреслила Юліана Козаченко.
Нагадаємо, у Запорізькій області працюють три пункти реєстрації користувачів, які знаходяться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й поверх, м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103.
Інформацію про роботу АЦСК ІДД ДФС України можна отримати на веб-сайті: http://acskidd.gov.ua/.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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