Лужи.Дети. Качели.

Деталі липня 10, 2017

Комунальники, які повинні обслуговувати Комунарський район Запоріжжя, по-моєму взагалі втратили совість і страх! Кожен день все більше і більше звернень ми отримуємо саме від жителів цього району (стихійні звалища, ями на дорогах, незадовільна прибирання та інші проблеми), на вирішення яких жителі району просять вплинути # HelperЗапорожье. І ми допомагаємо, звертаємо увагу потрібних структур на ті чи інші проблеми, контролюємо їх усунення!

Але є факт, який можна назвати з розряду # дісталося! Нижче я прикріпив фото дитячого майданчика, яка знаходиться в центрі Південного мікрорайону "РОМАКС", фото зроблені сьогодні після того, як пройшов дощ. Тільки при мені, за 30 хв троє дітей опинилися в калюжі, катаючись на гойдалках, після чого їхні батьки голосно згадували комунальників, а вечірня прогулянка дітей була закінчена! Невже так складно за цим стежити і раз на пів року підсипати ділянки під гойдалками !? Так просто їм плювати!

emoji-128308Второе - пів року назад я подзвонив заступникові Комунарської районної адміністрації і виклав проблему: на вул. Новокузнецька біля будинку 36а знаходиться розкидана на території 150-200 м2 звалище сміття і відкриті люки теплотраси, в які в будь-який момент може провалитися дитина або дорослий. Так ось, я дуже сподівався, що може бути вони просто зрозуміють словом і відреагують, але на жаль, судячи з усього, не всі чиновники хочуть робити свою роботу, їм потрібен чарівний ХелперПендаль! Їм напевно подобається робити свою роботу після того, як ми покажемо проблему по національних каналах і мас-медіа, напишемо офіційне звернення до мера, тикнем носом і потім вони ворушаться! Ну що, якщо потрібно такими методами на Вас впливати, значить будемо продовжувати в тому ж дусі! Ну і я впевнений мер відреагує і прийме необхідні заходи впливу!