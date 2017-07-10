Tuesday, July 11, 2017
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Від Запорізької області до державного бюджету надійшло майже три мільярди гривень митних платежів

Деталі
липня 10, 2017

За шість місяців 2017 року Запорізька митниця ДФС перерахувала до державного бюджету 2 млрд 820 млн грн., що майже на 32 відсотка або на 681 млн грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.
Основну частину надходжень податків і зборів по оформленням у Запорізькій митниці ДФС – майже 73 відсотка – становлять митні платежі, що стягуються при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва в промислових галузях регіону. Решту суми – 27 відсотків – за оформлення імпорту сплатили суб’єкти невиробничих галузей.
У розрізі товарних груп найбільша частка сплачених митних платежів припадає на машини, устаткування та транспорт – 40 відсотків, паливно-енергетичні товари – 18 відсотків, метали та вироби з них – 16 відсотків, продовольчі товари та продукцію сільського господарства – 11 відсотків, продукцію хімічної промисловості – 6 відсотків, мінеральні продукти – 6 відсотків.

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