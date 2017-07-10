Tuesday, July 11, 2017
    .
    • .

Благоустрій цілющих джерел Мелітопольського району

Деталі
липня 10, 2017

В с. Терпіння Мелітопольського району ведуться  роботи з  благоустрою цілющих джерел, які проведуть у кілька етапів аж до осені. Тут вже викосили поросль при в'їзді до джерел, змінюють дерев'яні дошки на містках. А бетонні блоки, які обмежують проїзд автотранспорту до озера і купелі, передбачають замінити на стінку з «дикого» каменю. На дорозі встановили новий покажчик в біло-зелених фарбах, так що туристам тепер буде легше знайти їх. Працівник  комунального підприємства щоранку прибирає територію джерел. Про цілющі джерела в селі Терпіння знають лише місцеві та деякі жителі Запорізької області. Вода з них, стверджують люди,  довгий час зберігає свої цілющі властивості і не псується через присутність в ній іонів срібла. За результатами експертизи в одних джерелах хлоридно-кальцієва вода (подібна джерела «Нарзан»), в інших - сульфатно-натрієва (подібна джерела «Єсентуки 20»).

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: за добу на воді врятовано 38 - річного чоловіка

липня 04, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large71

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 