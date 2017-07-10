Благоустрій цілющих джерел Мелітопольського району

Деталі липня 10, 2017

В с. Терпіння Мелітопольського району ведуться роботи з благоустрою цілющих джерел, які проведуть у кілька етапів аж до осені. Тут вже викосили поросль при в'їзді до джерел, змінюють дерев'яні дошки на містках. А бетонні блоки, які обмежують проїзд автотранспорту до озера і купелі, передбачають замінити на стінку з «дикого» каменю. На дорозі встановили новий покажчик в біло-зелених фарбах, так що туристам тепер буде легше знайти їх. Працівник комунального підприємства щоранку прибирає територію джерел. Про цілющі джерела в селі Терпіння знають лише місцеві та деякі жителі Запорізької області. Вода з них, стверджують люди, довгий час зберігає свої цілющі властивості і не псується через присутність в ній іонів срібла. За результатами експертизи в одних джерелах хлоридно-кальцієва вода (подібна джерела «Нарзан»), в інших - сульфатно-натрієва (подібна джерела «Єсентуки 20»).