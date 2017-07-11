Tuesday, July 11, 2017
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Старовинна болгарська церква

Деталі
липня 11, 2017

У селі Мануйлівка Приморського району Запорізької області мріють відновити церкву 19 століття, побудовану болгарськими поселенцями у візантійському стилі . Зараз від неї залишилися тільки стіни, але її нові розпорядники хочуть відновити її первісний вигляд. Ініціативна група  звертається  до місцевих жителів  і просить  всіх, у кого збереглися старі фото церкви, побудованої в 1871 році, надати візуальні матеріали для відновлення вигляду будівлі.

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