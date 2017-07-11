Tuesday, July 11, 2017
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Ц.укр -соцмережа для справжніх українців

Деталі
липня 11, 2017

Це такий-собі вітчизняний «Facebook+ВКонтакте». Назва є скороченням словосполучення «Це – Україна». Домен кириличний. Ресурс позиціонує себе як молода українська соцмережа, створена під керівництвом киянина Михайла Гриненка. Адміністрація порталу постійно проводить конкурси для своїх користувачів. Важливий нюанс: якщо ви зберігаєте улюблені фото та музику «ВК» – то можна одним кліком перенести всю інформацію у свій акаунт на «Ц.укр». Якщо вам це не потрібно, то просто заповніть анкету для реєстрації.
hurtom.com

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