Деталі липня 12, 2017

З 6 липня по 24 вересня цього року по четвергах авіакомпанія «Мотор Січ» виконує регулярні рейси із Запоріжжя в Бургас (Болгарія) на літаках Ан-140. Польотний час - 2 години 20 хвилин. Виліт з аеропорту «Запоріжжя» о 08:30, прибуття в аеропорт «Бургас» о 10:50. Заеропорту Бургаса зворотній виліт о 13:00, прибуття до Запоріжжі о 15:20.

Вартість перельоту за схемою «туди-назад» становить від 5400 грн