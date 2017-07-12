За фактом поранення двох чоловіків у Кирилівці триває перевірка

Внаслідок конфлікту у Кирилівці двоє чоловіків отримали поранення з травматичної зброї. Стрілок затриманий працівниками поліції. Триває подальша перевірка.
12 липня близько четвертої години ранку в смт Кирилівка біля одного із місцевих кафе на Федотовій косі між двома компаніями чоловіків стався конфлікт. У результаті 37-річний та 24-річний громадяни отримали поранення з травматичної зброї.
Зловмисника затримали співробітники батальйону особливого призначення, які прибули у курортну зону на посилення охорони. Ним виявився мешканець смт Веселе 1995 року народження.
Потерпілим надана медична допомога.
Наразі всі учасники події встановлені. Триває подальша перевірка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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