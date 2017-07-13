Thursday, July 13, 2017
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Привітання Владислава Марченка з Днем металурга

Деталі
липня 13, 2017

Керівник Запорізької обласної організації політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко вітає зі святом:

 

«Прийміть від мене найщиріші, найкращі побажання з Днем металурга! Ви гідні привітань і подяки всієї країни! Ваша професія надзвичайно важлива для сучасної економіки.

Схиляюся перед вами та від щирого серця хочу побажати вам найкращого, що тільки є в цьому прекрасному житті!

Бажаю зростання, сімейного щастя, піднесеного настрою і завзятості. Нехай турботи та клопоти будуть тільки приємними, а всі ваші починання мають впевнене й успішне продовження!

Радісних вам моментів життя, наповнених щасливими подіями!

Зі святом, друзі! З Днем металурга!»

 

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