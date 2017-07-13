Привітання Владислава Марченка з Днем металурга

Керівник Запорізької обласної організації політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко вітає зі святом:
«Прийміть від мене найщиріші, найкращі побажання з Днем металурга! Ви гідні привітань і подяки всієї країни! Ваша професія надзвичайно важлива для сучасної економіки.
Схиляюся перед вами та від щирого серця хочу побажати вам найкращого, що тільки є в цьому прекрасному житті!
Бажаю зростання, сімейного щастя, піднесеного настрою і завзятості. Нехай турботи та клопоти будуть тільки приємними, а всі ваші починання мають впевнене й успішне продовження!
Радісних вам моментів життя, наповнених щасливими подіями!
Зі святом, друзі! З Днем металурга!»
Швидко, легко й безкоштовно
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