Смертельне ДТП

Деталі липня 24, 2017

Тільки що активіст # HelperЗапорожье Андрій Луцик став очевидцем наслідків ДТП з летальним результатом, яке відбулося в Шевченківському районі міста. На пішохідному переході, біля заводського ринку водій автомобіля Москвич 2140 світлого кольору скоїв наїзд на пішохода,

від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як кажуть очевидці, водій скоївши наїзд, проїхав ще 200 метрів, вийшов з автомобіля і втік.

На місці працює слідча група.

Хочеться відзначити, що останнім часом почастішали ДТП в нашому регіоні, активісти Helper просять усіх бути максимально пильними і уважними на дорогах, а під час максимальної спеки утриматися від поїздок.

https://youtu.be/JJBe5Nhte7A

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