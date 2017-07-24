Увічнять пам'ять борців з більшовистським терором

Деталі липня 24, 2017

У Михайлівському районі увічнять пам’ять борців з більшовицьким терором. Інформаційну дошку на залізничній станції селища Пришиб встановлять в пам'ять подій весни 1928 року, коли селяни заблокували старий млин, розігнали збройну охорону та не дали вивезти хліб.

Ці роботи проводяться в рамках увічнення століття Української революції 1917-1921 років. Також вирішено увічнити пам'ять аналогічних подій в селі Любимівка Михайлівського району. Тут влітку 1930-го року більше 450 місцевих жителів перекрили вивезення хліба на станцію «Бурчацьк» і розігнали «активістів». Повстання жорстоко придушили, десятки селян зникли в концтаборах або на засланні.