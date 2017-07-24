Monday, July 24, 2017
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ТРК Алекс розширює віщання

Деталі
липня 24, 2017

Телекомпанія «Алекс» не обмежується ефірним мовленням в рамках Запорізької області -  віщає як в мережі інтернет, так і в кабельних мережах багатьох міст. Тепер до цього списку приєднався і Кривий Ріг.

Після успішної тестової трансляції та анкетування глядачів,  канал отримав схвалення у криворізької аудиторії. Також нагадаємо, восени минулого року Алекс розробив і запустив додаток для смартфонів з операційною системою Андроїд і IOS, що дозволяє за допомогою мобільного пристрою дивитися ефір «Алекса». Крім смартфона, дивитися «Алекс» можна також на планшеті і ТБ-приставці. Скачати додаток можна в Гугл Плей Маркеті або App Store.

 

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