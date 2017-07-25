Не словом, а ділом. 16 рятувальників здали кров для дітей, які отримали опіки шкіри від вогню

Деталі липня 25, 2017

Здача крові на нагальні потреби медицини стала доброю традицією для співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Вогнеборці ставали донорами крові для онкохворих дітей, вагітних жінок, бійців української армії та багатьох інших нужденних. І це далеко не останній випадок, коли запорізькі рятувальники готові віддати частину свого здоров’я тим, хто цього потребує.

А сьогодні, 25 липня, рятувальники здавали кров для дітей, які отримали опіки шкіри від вогню та зараз перебувають в палаті інтенсивної терапії опікового відділення Міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. На заклик зібрати кров для дітлахів відгукнулись 16 рятувальників Запорізького гарнізону.

«Найменше, що ми можемо дня них зробити – це стати донорами задля спасіння життя дітей. Наші співробітники – рятувальники за покликанням. Вони не тільки рятують життя, а й допомагають людям усіма можливими засобами», – каже начальник медичної служби Головного управління ДСНС в Запорізькій області Юрій Трофімов.

Серед дітей, які перебувають на лікуванні, знаходиться і 3-річна дівчинка Даша Яковлева з Мелітополя, яка 17 липня випадково підпалила одяг на собі, граючись сірниками. В результаті чого, дитина отримала 70% опіків тіла. Спочатку її доставили в реанімацію Мелітопольської міськлікарні №1, а через декілька днів - в опікове відділення м. Запоріжжя.

Медики кажуть, що стан пацієнтки вкрай важкий. Ситуацію ускладнив синтетичний одяг, в який Даша була одягнена, коли підпалила себе. У дитини 70% площі тіла - опіки 2В-3 ступеня. Тобто, це саме глибокі термальні опіки, які вимагають видалення некротизованих ділянок. В найближчі дні, Даша та її мама відправляться в Бостон, аби там продовжити лікування дівчинки. Але грошей на переліт та перебування в Америці недостатньо. Гроші для дитини зараз збирають небайдужі запоріжці та мелітопольці. Батьки дівчинки дуже сподіваються, що доля буде до них прихильною і їхня дочка зможе повністю одужати.

Рятувальники закликають всіх небайдужих громадян допомогти родині Яковлевих! Карта Приватбанк: 5168 7573 2102 3634 Яковлев Юрій Володимирович. Контактні телефони батьків: Юрій 098-13-55-752, Альона 068-08-500-81.