Tuesday, July 25, 2017
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Напередодні початку навчального року в регіональних організаціях Карітасу по всій Україні відбувається благодійна акція "Шкільний портфелик".

Деталі
липня 25, 2017

В Запоріжжі її проводить благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя». Акція триває з 3 липня по 31 серпня 2017 року.

плакат портфелик

Метою акції є збір коштів для надання допомоги дітям із малозабезпечених сімей, дітям із багатодітних і кризових сімей, сиротам і напівсиротам задля підготовки до навчального року. Наразі потрібно зібрати 50 шкільних наборів.
Запрошуємо небайдужих мешканців Запоріжжя прийняти посильну участь в благодійній акції та передати канцтовари у «Карітас Запоріжжя» (вул.Семафорна, 8) або внести на розрахунковий рахунок благодійний внесок у розмірі, що відповідає наявним можливостям. Кожен внесок є вагомим.
Результатом акції буде надання адресної допомоги дітям у вигляді портфелика, укомплектованого основним шкільним приладдям.
З будь-яких питань просимо звертатися за електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за номерами телефонів: +38098-214-30-09, +38063-155-21-58.

плакат портфелик 2

Реквізити організації
Назва: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя».
КОД ЄДРПОУ 39680765.
Розрахунковий рахунок 2600 648 4941, МФО 380805, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Призначення платежу: Безповоротна благодійна пожертва на виконання акції “Шкільний портфелик”
Примітка: За вашою вимогою буде надано звіт про адресне використання допомоги.

плакат портфелик 3
Довідка:
Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" є представництвом МБФ "Карітас України" і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. "caritas" – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.

З повагою,
відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»

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