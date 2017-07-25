Деталі липня 25, 2017

Асоціація міст України висловила зауваження до законопроекту про державний контроль за рішеннями органів місцевого самоврядування

«Асоціація міст України категорично не підтримує запропонований підхід здійснення державного контролю щодо органів місцевого самоврядування. На нашу думку законопроект не можна виправити окремими змінами. Він потребує докорінної переробки», – зазначив Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Асоціація міст України пропонує створити робочу групу за участі представників АМУ для подальшого опрацювання законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України». Крім того, на думку експертів, доцільно розглянути питання державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України на ХІІІ Українському муніципальному форумі, де традиційно візьмуть участь більше 300 представників місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Асоціація міст України звернулася до Мінрегіону із зауваженнями для опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України». На засіданні Уряду 12 липня розроблений Мінрегіоном законопроект про нагляд за органами місцевого самоврядування був знятий з розгляду.

ЗАУВАЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України"