Wednesday, July 26, 2017
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Запорізька облрада зібрала на лікування Даринки з Мелітополя більше 70 тис. грн.

Деталі
липня 26, 2017

Сумна історія Дарини Яковлевої, 3-річної жительки Мелітополя (Запорізька область), яка граючись із сірниками, підпалила свій одяг і в результаті отримала 70% опіків тіла, не залишила байдужими депутатів та співробітників Запорізької обласної ради.
Враховуючи, що на оперативне лікування батькам постраждалої дівчинки, які працюють на одному з підприємств Мелітополя, необхідно було зібрали величезну для родини суму (96 тис. грн.), депутати і співробітники структурних підрозділів Запорізької обласної ради не стали зволікати. Депутати виділили кошти зі своїх депутатських фондів. Додаткову суму надали керівники окремих комунальних підприємств Запорізької обласної ради.

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В п’ятницю, 21 липня, зібрані гроші передано батькам дівчинки, яка знаходиться у опіковому центрі 5-ї міської лікарні Запоріжжя. Керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимир Подорожко у понеділок під час зустрічі із завідувачем опікового відділення Оленою Пономаренко дізнався про стан пацієнтки, на долю якої цими днями вже випали кілька складних операцій.

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- Чужих дітей не буває. Дівчинка, яка мешкає у Мелітополі і через дитячу необачність потрапила у таку складну ситуацію, потребує особливої уваги і допомоги з боку влади. Тому депутати, співробітники обласної ради та комунальних підприємств облради не стали зволікати і зібрали близько 70 тис.грн. на першочергові потреби, пов’язані із лікуванням маляти. Наскільки ми знаємо, попереду у Даринки – довга і фінансово затратна реабілітація. Тож, зібрані кошти стануть їй у нагоді і прискорять процес одужання, - сказав Володимир Подорожко та подякував усім небайдужим громадянам за підтримку родини Яковлевих у скрутний момент.
Наразі лікарі та батьки роблять все можливе для підтримки та покращення стану дівчинки. За сприятливих обставин, подальший курс реабілітації сподіваються проводити в Бостонському опіковому центрі.

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