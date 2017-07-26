Wednesday, July 26, 2017
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Центр підтримки сім’ї відкриває свої двері

Деталі
липня 26, 2017

Запрошуємо сім’ї зі Сходу України, АР Крим та родини з Запоріжжя, зокрема ветеранів АТО до активної участі у проекті «Центр підтримки сім`ї» благодійного фонду «Карітас Запоріжжя»!
Новий проект Карітасу спрямований на налагодження порозуміння у громаді завдяки створенню майданчику/площини для СПІЛКУВАННЯ. Адже ми віримо, що коли людина відчує, що її слухають, розуміють, то після цього приходить прийняття і мир. Ми обрали для себе шлях до інтеграції через зміцнення інституту сім’ї – від зцілення особистісних стосунків, як на рівні подружжя, чи батьків, так до міжособистісних та спільнотових (людина-громада, -державні структури).
Проект Центру підтримки сім’ї діє за підтримки Карітасу Польщі та Міністерства Закордонних Справ Польщі. Нововведенням є посада Асистентів родини, які проводять творчі заняття для сімей, у тому – дітей. Це і заняття педагогічно-психологічного спрямування і освітньо-культурного, як от хоч би: вивчення історії України, цікаві заходи, різноманітні майстер-класи, конкурси, тематичні свята та екскурсії, чи щотижневий шаховий клуб. Відродження духовних сімейних цінностей є неодмінною важливою складовою.

Також у центрі надають психологічну допомогу: індивідуальні, сімейні та групові консультації, зокрема групи для вагітних жінок та пар, група підтримки для батьків дітей з особливими потребами, «Школа свідомого батьківства», «Школа молодого подружжя».

Наша команда – це фахівці у своїй галузі (психологи, асистенти родини, соціальні працівники), які допомагають потребуючим у вирішенні їх нагальних проблем у соціальній та комунікаційних сферах, здійснюючи супровід сімей.
«Ідея проекту зародилася ще рік тому, коли ми відчули, що недостатньо надавати лише гуманітарну допомогу. Ми спільно з нашими польськими партнерами розробили аналіз потреб людей і зрозуміли, що більш стратегічна мета – навчити людей жити разом. В основі цих стосунків лежить сім’я. Наші методисти розробили необхідні цікаві тематичні програми і ми маємо майже три роки для того, щоб їх впровадити», – розповідає Максим Бондаренко, національний координатор Карітасу України.

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Довідка:
Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" є представництвом МБФ "Карітас України" і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. "caritas" – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.

З повагою,
відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»

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