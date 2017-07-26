Wednesday, July 26, 2017
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Конкурс «Поліцейський, який мене врятував»

Деталі
липня 26, 2017

#МВС ️ оголошує конкурс на кращу історію «Поліцейський, який мене врятував»


Напередодні Дня Національної поліції України Міністерство внутрішніх справ оголошує конкурс #ПоліцейськийЯкийМенеВрятував
З 2️⃣️6️⃣️ липня по 3️⃣️ серпня всі охочі можуть поділитися власними історіями про правоохоронців, які надали допомогу, або історії, свідками яких вони стали.
Щоб взяти участь у конкурсі, заповніть відповідну форму (https://goo.gl/Nb3bvD) або просто пишіть на своїй сторінці у Facebook з хештегом #ПоліцейськийЯкийМенеВрятував
Автор найзворушливішої розповіді отримає приз!

 

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