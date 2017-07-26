Wednesday, July 26, 2017
    .
    • .

27липня виповнюється 200 років з дня народження відомого художника Івана Айвазовського

Деталі
липня 26, 2017 
27 липня об 11.00 у Запорізькій обласній універсальній бібліотеці, 5-й поверх, центр національних культур "Сузіря": 
27 липня 2017 року виповнюється 200 років з дня народження відомого художника Івана Айвазовського (Ованеса Айвазяна), якого ми знаємо як видатного мариніста. Але в його творчому доробку також не менш талановиті портрети, батальні сцени, пейзажі, картини на богословські теми. Запрошуємо об 11.00 до центру національних культур на зустріч, присвячену цій знаменній події, яка пройде за участі Спілки вірмен Запорізької області.


З повагою, Олена Піддубна.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

¬Реформи Пенсійне забезпечення скоро стане справедливим?

липня 11, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large74

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 