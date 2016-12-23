Деталі грудня 23, 2016

У кіноконцертному залі «Довженко» прeзентують документальний фільм «Піски. Лицарі неба» режисера Катерини Стрельченко (студія «12-й кадр»), повідомив голова Ради ветеранів АТО Запорізької області В'ячеслав Зайцев. Цей фільм є продовженням фільму-реквієму «Іловайськ. Лицарі неба », знятого режисером в минулому році і вже представленого в Україні та Європі. Стрічка розповідає про українських військових в зоні бойових дій на Донбасі - про долі українських бійців-добровольців, які пішли в армію, залишивши сім'ї, навчання і бізнес.

-Піски - це найгарячіша точка фронту, де обстрілювали українські сили з 2014 року і де обстріли можуть тривати прямо зараз, забираючи чиєсь життя ... Саме тут, в селищі Піски, з липня 2014 до серпня 2015 обороняли підступи до Донецька бійці першого добровольчого підрозділи, полку «Дніпро-1, - зазначає Стрельченко.

Нова документальна стрічка включає розповіді бойових побратимів про службу в складних умовах - на блокпосту «Республіка Міст» під Пісками, а також інтерв'ю з родичами військових.За словами авторів, фільм включає 13 історій захисників Пісок, а також дві історії про бійців, які загинули під час наступу противника на Новоазовськ в серпні 2014 року.