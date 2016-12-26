Врятуємо захисників від нежиті!

Деталі грудня 26, 2016

Столичні студенти передали волонтерам «Запорізької правди» ліки для бійців АТО.

Студенти Національного університету біоресурсів і природокористування за сприяння директора НДІ здоров’я тварин Дмитра Засєкіна, директора НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування Ганни Ковалишиної та деканів факультетів: ветеринарної медицини Миколи Цвіліховського, захисту рослин, біотехнологій та екології Миколи Долі, агробіологічного факультету Віктора Забалуєва провели акцію збору благодійних коштів і на виручені гроші придбали ліки для воїнів-захисників України.

21 грудня 2016 року на базі факультету ветеринарної медицини відбулася зустріч представників Ради молодих вчених (РМВ) факультету ветеринарної медицини на чолі з Наталією Друзь та РМВ НДІ рослинництва, ґрунтознавства та сталого природокористування на чолі з Анною Сальніковою із представниками волонтерського руху із Запоріжжя, які регулярно виїжджають у гарячі точки Донбасу, а також опікуються пораненими бійцями, що перебувають на лікуванні у мобільних та стаціонарних військових госпіталях і цивільних медичних закладах, – керівником газети «Запорізька правда» Наталією Зворигіною та співробітником газети Тетяною Василівною Власовою. В ході зустрічі волонтерам були передані медикаменти для воїнів АТО.

Минулого року головою Ради молодих вчених факультету ветеринарної медицини Наталією Друзь була запроваджена благодійна акція по збору макулатури «Санітарний день кафедр», виручені кошти від якої були спрямовані на придбання необхідних медикаментів для допомоги бійцям в зоні АТО.

-Цього року на факультеті ветеринарної медицини було зібрано більше 700 кг макулатури. Слід підкреслити, що активісти по здачі макулатури з минулого року не здали своїх позицій, - відзначила Наталія Друзь. – Наша акція стає традиційною.

Почувши про ідею збору макулатури на факультеті ветеринарної медицини та відгуки вдячних за допомогу бійців, молоді вчені факультету захисту рослин, біотехнологій та екології та агробіологічного факультету не могли залишитися осторонь.

-Насправді, дуже просто допомогти, потрібно лише для цього зробити перший крок, - додала голова РВМ НДІ рослинництва, ґрунтознавства та сталого природокористування Анна Сальнікова.

Секретар РМВ факультету ветеринарної медицини Валерія Зворигіна підтвердила, що на виручені кошти були придбані противірусні, протизапальні препарати, антибіотики, вітаміни та препарати першої необхідності (знеболюючі, жарознижуючі, симптоматичні засоби), які так необхідні в зимовий період і яких завжди не вистачає.

-Ми врятуємо наших захисників щонайменше від нежиті!- наголосила Валерія.

Директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства та сталого природокористування Ганна Ковалишина зауважила, що скрутний для нашої країни час ми повинні пам’ятати тих людей, які захищають нас від справжньої війни, насилля й сваволі. Бійці зони АТО показують справжній приклад для наслідування: силу, стійкість, мужність та любов до Батьківщини.

-Підтримуючи ініціативу молодих вчених всі факультети, які взяли участь в акції дійсно згуртувались і показали, що сила у єднанні і лише разом ми можемо перемогти!- зазначила науковець.

Валерія Євгеньєва ( текст і фото)