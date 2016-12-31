Вітання зі святами від фельдшера медичного підрозділу солдат Христини Загурської

Деталі грудня 31, 2016

Цього року я свідомо пов’язала своє життя із армією. Восени добровільно прийшла до військкомату та підписала трирічний контракт із Збройними Силами України. До цього вісім років працювала на швидкої. На передовій, у районі Світлодарської дуги, разом із своїми колегами, рятую життя наших поранених бійців. Нажаль, тут я втратила друга. У новому році я бажаю нашої країні миру. Хочу, щоб не було загиблих та поранених, щоб до наших хлопчиків добре ставилися, адже на фронті вони стоять за усіх нас.