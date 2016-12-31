Солдат Сергій Логвинюк боєць з Волинської області: «Все буде добре в новому році!»

Деталі грудня 31, 2016

Сподіваюся, що у наступному році війна закінчиться, українські воїни повернуться до своїх осель, а на нашій землі запанує мир. Я вірю, що незабаром усі добрі мрії збудуться. На мене також вдома чекають батьки та дві сестрички. Настрій у нас бойовій. Шкода, що Новий рік та Різдво вперше в житті буду зустрічати далеко від рідних на бойовому посту. Але, дуже приємно привітати їх із святами через газету. Не хвилюйтеся мої дорогі, усе буде добре, адже поруч зі мною мої бойові друзі. Наша доля – захист Вітчизни. Ми розуміємо, що саме нам належить дати відсіч агресору на Донбасі, де мешкають люди, які потребують захисту та допомоги. Це наша земля і ми будемо її відстоювати та перемагати ворога. Ми обов’язково повернемося додому живими. Було б непогано, щоб у новому році в Україні запанував мир. Нам усім більше нічого не треба.